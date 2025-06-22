نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلومينينسي يُسقط شجاعة أولسان.. والرقم السلبي للكوريين يستمر في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشلت شجاعة لاعبي أولسان هيونداي في تحقيق فوز تاريخي، بعدما سقط الفريق الكوري الجنوبي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-2، في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ورغم أن أولسان ظهر بشكل جيد ونجح في التقدم، إلا أن الفريق البرازيلي عاد بقوة في الشوط الثاني، مستفيدًا من تغييرات المدرب وخصوصًا دخول كينو، لاعب بيراميدز السابق، الذي قلب النتيجة بعد مشاركته وقدم أداءً لافتًا ساهم في تحقيق الانتصار.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند، في انتظار المواجهة الحاسمة أمام صنداونز الجنوب إفريقي صاحب الثلاث نقاط.

بينما ودّع أولسان البطولة رسميًا بعد خسارته الثانية تواليًا، ليتأكد خروجه من المنافسات.

رقم سلبي تاريخي لأولسان

بهذه الهزيمة، واصل أولسان نتائجه السلبية في البطولة، حيث خاض الفريق الكوري الجنوبي 6 مباريات في تاريخه بكأس العالم للأندية، ولم يحقق أي فوز، مكتفيًا بـ6 هزائم متتالية.

وشارك أولسان في نسختي 2012 و2020، وخسر أول مباراتين في كل نسخة، وها هو يكرر السيناريو ذاته في نسخة 2025.

وسيختتم الفريق الكوري مشواره في البطولة بمواجهة ثقيلة أمام بروسيا دورتموند الألماني، في مباراة ستكون أقرب لأداء الواجب، بينما يسعى الفريق الألماني لحسم تأهله.

ورغم الأداء القتالي الذي أظهره لاعبو أولسان، إلا أن قلة الخبرة في الأمتار الأخيرة والدفاع الهش في نهاية اللقاء، حرماهم من كتابة لحظة تاريخية أمام عملاق البرازيل.