نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاياردو بعد التعادل مع مونتيري: كنا الأفضل ونستحق الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، أسفه لضياع الفوز أمام مونتيري المكسيكي، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وقال جاياردو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "من المؤسف عدم فوزنا بالمباراة لأننا كنا نستحق ذلك. لقد خلقنا فرصًا عديدة، خاصة بعد أول 20 دقيقة، لكننا لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف."

وأضاف: "مونتيري كان الأفضل في أول 15 أو 20 دقيقة، لكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة، حاولنا فرض أسلوبنا، ونجحنا في كثير من اللحظات، ولكننا افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة."

وتابع: "في الشوط الثاني تحديدًا كنا الطرف الأفضل بوضوح، وأعتقد أن مونتيري لم يسدد أي كرة على المرمى خلال تلك الفترة، لكننا كنا بحاجة إلى هدف ينهي المباراة لصالحنا."

ورغم النتيجة، عبّر مدرب ريفر بليت عن رضاه عن أداء فريقه، مؤكدًا ثقته في اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام إنتر الإيطالي، قائلًا:

"سنخوض المباراة القادمة ببعض الغيابات بسبب الإصابات والإيقافات، لكنني دائمًا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. ما زالت لدينا فرصة في التأهل، لقد فزنا في المباراة الأولى، لذا دعونا نتحلى بالتفاؤل."

وعن أجواء البطولة وحماس الجماهير، أوضح جاياردو: "هذه بطولة عالمية، وكل قارة تعبر عن حماسها بطريقتها. في أمريكا الجنوبية نستمتع بكرة القدم كثيرًا، وهذا ما يجعل مشاركتنا في هذا الحدث أمرًا مميزًا."

بهذا التعادل، يرفع ريفر بليت رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على بطاقة التأهل، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة إنتر المقبلة.