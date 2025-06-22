نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات كأس العالم للاندية قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، حيث اشتعل الصراع بين الأندية المشاركة على التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة.

تستكمل منافسات الجولة الثانية اليوم الأحد بمباراتين بين يوفنتوس أمام الوداد وريال مدريد أمام باتشوكا على أن تختتم يوم الإثنين بمواجهتي ريد بول سالزبورج أمام الهلال ومانشستر سيتي أمام العين.

أنهت 4 أندية مشوارها في كأس العالم للأندية بشكل رسمي وهي: أوكلاند سيتي ولوس أنجلوس وأوراوا رد دايموندز وأولسان هيونداي في حين حسم كلا من بايرن ميونخ وفلامنجو تأهلهما إلى دور الـ16 من مونديال الأندية.

وستكون الجولة الثالثة والأخيرة حاسمة في مشوار العديد من الأندية على رأسها الأهلي الذي يترقب مواجهة بورتو البرتغالي في الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل.

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعات بطولة كأس العالم للأندية

* المجموعة الأولى:

1 - بالميراس 4 نقاط

2 - إنتر ميامي 4 نقاط

3 - بورتو نقطة واحدة

4 - الأهلي نقطة واحدة

* المجموعة الثانية:

1 - بوتافوجو 6 نقاط

2 - باريس سان جيرمان 3 نقاط

3 - أتلتيكو مدريد 3 نقاط

4 - سياتل واوندرز صفر نقاط

* المجموعة الثالثة:

1 - بايرن ميونخ 6 نقاط

2 - بنفيكا 4 نقاط

3 - بوكا جونيورز نقطة واحدة

4 - أوكلاند سيتي صفر نقاط

* المجموعة الرابعة:

1 - فلامنجو 6 نقاط

2 - تشيلسي 3 نقاط

3 - الترجي 3 نقاط

4 - لوس أنجلوس صفر نقاط

* المجموعة الخامسة:

1 - ريفر بليت 4 نقاط

2 - إنتر ميلان 4 نقاط

3 - مونتيري نقطتين

4 - أوراوا صفر نقاط

* المجموعة السادسة:

1 - فلومينيزي 4 نقاط

2 - بوروسيا دورتموند 4 نقاط

3 - صن داونز 3 نقاط

4 - اولسان هيونداي صفر نقاط

* المجموعة السابعة:

1 - يوفنتوس 3 نقاط

2 - مانشستر سيتي 3 نقاط

3 - الوداد المغربي صفر نقاط

4 - العين الإماراتي صفر نقاط

* المجموعة الثامنة:

1 - ريد بول سالزبورج 3 نقاط

2 - الهلال السعودي نقطة واحدة

3 - ريال مدريد نقطة واحدة

4 - باتشوكا صفر نقاط