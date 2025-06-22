نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره المكسيكي فريق باتشوكا، وذلك في إطار ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام على ملعب بنك أمريكا.

تنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن بصوت المعلق الرياضي عبد الله الحربي، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية.

ويبحث فريق ريال مدريد الإسباني عن الفوز الأول له في بطولة كأس العالم للأندية خلال النسخة الجارية، حيث تعادل مع فريق الهلال السعودي في الجولة الأولى بهدف لمثله.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني يقع في المجموعة الثامنة، والتي تضم كل من:

باتشوكا المكسيكي، الهلال السعودي، ريد بول سالزبورغ النمساوي.