نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة باتشوكا في مونديال الاندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة باتشوكا في مونديال الاندية 2025

يطمح فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإسباني تشابي الونسو عن أول فوز في المونديال، كذلك الفوز الأول للمدير الفني الجديد مع الملكي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشابي الونسو المباراة أمام فريق باتشوكا المكسيكي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فرانسيسكو توريس، ديان هويسين، راؤول أسينسيو، أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جود بيلينغهام، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، غونزالو غارسيا، رودريغو.

وحصد فريق ريال مدريد نقطة واحدة بعد خوضه مباراة واحدة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق الهلال السعودي.