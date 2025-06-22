نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتمسك بمحاولة التعاقد مع ويليامز رغم اقترابه من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زال نادي بايرن ميونخ الألماني متمسكًا بالأمل في التعاقد مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، على الرغم من اقترابه الكبير من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة.

ووفقًا للتقارير، فقد أبدى النادي الكتالوني استعداده الكامل لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغة 62 مليون يورو، وذلك عقب اجتماع جمع المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، مع وكيل أعمال اللاعب، فيليكس تاينتا، الأسبوع الماضي.

برشلونة توصل بالفعل إلى اتفاق شخصي مع نيكو ويليامز، ولم يتبقَ سوى بعض التفاصيل الإدارية البسيطة قبل إتمام الصفقة. ورغم أن الطريق يبدو ممهّدًا نحو “سبوتيفاي كامب نو”، فإن بايرن ميونخ لم يرفع الراية البيضاء بعد، ويستعد لتقديم محاولة أخيرة لخطف الصفقة من يد برشلونة.

محاولة ألمانية أخيرة

وبحسب ما أوردته شبكة “Sport1” ونقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، غادر بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، وعاد إلى ميونخ لعقد اجتماع مع أولي هونيس، وكارل هاينز رومينيغه، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، بهدف تسريع خطط الانتقالات الخاصة بالموسم المقبل.

وتتضمّن هذه الخطط تقديم عرض محسّن لنيكو ويليامز، في محاولة لإقناع اللاعب بأن بايرن يضعه ضمن أولوياته، مع الاستعداد للتحرك سريعًا إذا ما تعثّرت الصفقة مع برشلونة.

وبعد عودة إيبرل إلى ألمانيا، تحدّث المدير الرياضي الآخر في بايرن، كريستوف فرويند، إلى شبكة “DAZN” عقب فوز الفريق 2-1 على بوكا جونيورز، موضحًا أن الرحلة “ليست مرتبطة بسبب محدد”، لكنه أشار إلى أن “هناك محادثات جارية، وتوقيت العمل من أوروبا أكثر ملاءمة، ونرى أنه الوقت المناسب للتحرك”.

وعند سؤاله بشكل مباشر عن اهتمام بايرن بضم نيكو ويليامز، قال فرويند: “لا نعلّق على الشائعات حاليًا”، مضيفًا: “نواصل العمل على خططنا لتقوية الفريق قبل الموسم الجديد”.

برشلونة يراهن على الاتفاق… ومرونة من بلباو

من جهته، يؤكد نادي برشلونة أنه لا يواجه أي مشكلة في دفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل، حتى مع ارتفاعه إلى 62 مليون يورو بسبب التضخم، في حال رفض نادي أتلتيك بلباو التفاوض. ومع ذلك، فإن إدارة برشلونة ما زالت تأمل في التوصّل إلى اتفاق مع بلباو يتيح سداد المبلغ على دفعات بدلًا من دفعة واحدة، خاصة أن نيكو ويليامز مستعد للتدخل من أجل تسهيل الصفقة.

