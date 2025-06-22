نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريلا على طاولة ريال مدريد صفقة معقدة ولكن مطروحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد فرض نفسه كأحد أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن أتمّ ثلاث صفقات حتى الآن. ومع ذلك، لا تُغلق إدارة النادي الباب أمام مزيد من التعزيزات، خاصة بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. ووفقًا لما أشار إليه الصحفي “رودرا”، فإن إدارة “الملكي” ما زالت تبحث عن لاعب وسط يُعزّز منظومة تشابي ألونسو.

وفي تصريحات عبر قناة الصحفي إيناكي أنغولو، عبّر رودرا عن دهشته من غياب اسم نيكولو باريلا عن دائرة الاهتمام الإعلامي، قائلًا: “يُفاجئني أنه لم يُذكر اسم باريلا حتى الآن”. وهو ما يُلمّح إلى إمكانية دخول لاعب الوسط الإيطالي ضمن قائمة خيارات ريال مدريد.

باريلا، نجم خط وسط إنتر ميلان، يُعدّ أحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا، ويتميّز برؤية فنية وقدرة على التحكم بإيقاع اللعب، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن مشروع تشابي ألونسو. إلا أن التعاقد معه لن يكون سهلًا على الإطلاق، إذ يمتد عقده مع “النيراتزوري” حتى 30 يونيو 2029، ويُقدّر موقع “ترانسفير ماركت” قيمته السوقية بـ75 مليون يورو، ما قد يدفع إنتر للمطالبة بمبلغ يُقارب 100 مليون يورو للاستغناء عنه.

خيار محتمل في قائمة طويلة

يأتي اسم باريلا ضمن قائمة مرشحين تضم رودري وزوبيميندي، ما يعكس إصرار إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، وبالتنسيق مع المدرب تشابي ألونسو، على التعاقد مع لاعب وسط مبدع خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم ضمّ عدد من اللاعبين مؤخرًا، فإن الميركاتو لم يُغلق بعد أمام النادي الملكي. ويبدو أن التوجّه واضح: التعاقد مع لاعب وسط قادر على تقديم إضافة نوعية في النصف الثاني من الموسم.

أسابيع حاسمة تلوح في الأفق، قد تشهد تحرّكًا رسميًا من ريال مدريد نحو باريلا أو أسماء أخرى، في إطار مساعي الإدارة لإتمام مشروع متكامل يُلبّي طموحات الجماهير ويُعزز كفاءة الفريق قبل بداية الموسم الجديد.