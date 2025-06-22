نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجمّد مفاوضاته مع أنجيلو ستيلر.. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد نشاطه المكثّف في سوق الانتقالات الصيفية، حيث كان من أبرز المحرّكين في الأسابيع الأخيرة. وبعد أن أنهى التعاقدات مع دين هويخسن، أرنولد، وماستانتوينو، أبدى النادي الملكي اهتمامًا جديًا بضم لاعب وسط شتوتغارت الألماني، أنجيلو ستيلر، الذي كان اسمه محورًا للعديد من الشائعات مؤخرًا.

ريال مدريد يجمّد مفاوضاته مع أنجيلو ستيلر.. ما السبب؟

ورغم دراسة الصفقة بتمعّن، قررت إدارة ريال مدريد تجميد فكرة التعاقد مع ستيلر خلال الصيف الحالي، إذ لم تقتنع تمامًا بجدوى الصفقة في الوقت الراهن. ومع ذلك، لم تُغلق الأبواب نهائيًا، حيث ستُعاد دراسة إمكانية ضمه في صيف 2026، خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي في عقده ستبلغ آنذاك 36 مليون يورو فقط، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن المطالب الحالية التي تتجاوز 50 مليون يورو.

اللافت أن ستيلر يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تساؤلات حول قدرته على الاستمرار موسمًا إضافيًا في البوندسليغا، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث تطورات في ملفه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد وضع اسم ستيلر على طاولة البحث في ظل الحاجة إلى تعزيز خط الوسط، إلا أن الشروط المالية للصفقة لم تلقَ قبولًا من الرئيس فلورنتينو بيريز، مما دفع النادي لتجميد المفاوضات، دون أن يغلق الباب كليًا أمام العودة مستقبلًا، حيث سيواصل مراقبة وضع اللاعب عن كثب.

وقد تداولت وسائل الإعلام اسم ستيلر بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، وامتدت الشائعات إلى داخل غرفة ملابس شتوتغارت، لا سيما أثناء احتفالات الفريق باللقب. وبينما تتسارع وتيرة السوق، فإن المؤشرات تؤكد أن ملف انتقال ستيلر إلى ريال مدريد وصل إلى مرحلة الحسم… ولو مؤقتًا.

ورغم استبعاد ستيلر كخيار حالي، لم يستبعد النادي الملكي تعزيز صفوفه بلاعب وسط آخر خلال الأسابيع المقبلة. ويُواصل ريال مدريد استكشاف السوق بحثًا عن اسم قادر على دعم خط الوسط بطلب من المدرب تشابي ألونسو، خصوصًا بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

ريال مدريد لم يُغلق باب الانتقالات، وفلورنتينو بيريز لا يزال يراقب عدة أسماء بارزة، في انتظار ما ستُسفر عنه المرحلة القادمة.