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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف النجم الدولي محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، من العودة إلى القلعة الحمراء، أو الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

الأهلي أم الزمالك.. كريم رمزي يكشف عن وجهة محمد شريف المقبلة

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" عبر القناة الأولى:" محمد شريف لازال ينتظر موقف النادي الأهلي، للعودة مرة أخرى إلى صفوفه؛ ولكنه في نفس الوقت يرغب في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات ".

وأضاف:" نادي بيراميدز ونادي الزمالك، دخلا في مفاوضات مع محمد شريف، بالإضافة إلى وجود وسطاء من النادي الأهلي يتحدثون مع اللاعب، بشأن إمكانية عودته".

وأتم كريم رمزي:" في حال رفض النادي الأهلي، عودة محمد شريف مرة أخرى سينتقل اللاعب إلى بيراميدز أو نادي الزمالك، في الصيف الجاري"

