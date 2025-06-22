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أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير إعلامية سعودية أن نادي الهلال سيواصل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية دون خدمات مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة.

ميتروفيتش يواصل الغياب عن الهلال في مونديال الأندية

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية"، فإن ميتروفيتش سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة تتراوح بين أسبوع و14 يومًا، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن وكالة اللاعب GOL INTERNATIONAL، إلى أن "إصابة ميتروفيتش ليست مقلقة، لكن عودته للتدريبات تتطلب من 7 إلى 14 يومًا كحد أقصى وفق التقييم الطبي الحالي".

وبذلك تأكد غياب ميتروفيتش عن مواجهة فريق سالزبورغ النمساوي، المقررة يوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال الأندية 2025.

ووفقًا للمصدر ذاته، قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي استبعاد ميتروفيتش من قائمة المباراة بعد خضوعه لفحوصات طبية، يوم السبت، أظهرت حاجته للمزيد من التأهيل والعلاج، خاصة وأن الإصابة حدثت قبل يومين فقط من مواجهة ريال مدريد في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبارات إضافية خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة باتشوكا المكسيكي، المقررة يوم الجمعة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يُذكر أن ألكسندر ميتروفيتش انضم إلى الهلال في صيف 2023، وشارك منذ ذلك الحين في 79 مباراة، أحرز خلالها 68 هدفًا.