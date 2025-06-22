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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مدرب العين الإماراتي، الصربي فلاديمير إيفيتش، على ثقته في تقديم لاعبي فريقه لأفضل ما لديهم عندما يواجهون مانشستر سيتي الإثنين في كأس العالم للأندية 2025، وأن فريقه هو صاحب التاريخ الأكبر في كرة القدم الآسيوية.

مدرب العين: سنقدم كل ما لدينا ضد السيتي

خسر العين 0-5 أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى ليتذيل ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن الوداد المغربي الذي خسر0-2 من السيتي.

وقال إيفيتش للصحافيين: "نأخذ كل مباراة على حدة ونركز على المباراة القادمة، نثق في أنفسنا وسنقدم أقصى ما لدينا لنقيس مستوانا ضد فريق مثل مانشستر سيتي".

وأضاف: "عملنا على تفادي الأخطاء وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "عندما تلعب ضد الأفضل تريد أن تظهر أفضل ما لديك، وأنا واثق بالطبع في أن لاعبي فريقي سيبذلون أقصى ما لديهم وسيقدمون كل شيء من الثانية الأولى حتى الأخيرة لأن الأمر سيكون صعبًا".

ويرى إيفيتش أن لاعبي العين لم يثقوا في أنفسهم أمام يوفنتوس مما قاد إلى الخسارة الكبيرة.

وأضاف: "يجب أن يظهر اللاعبون العقلية التي تؤكد أننا لسنا هنا بالصدفة لأننا فزنا قبل عامين بدوري أبطال آسيا".

وأكمل "نمتلك أكبر تاريخ في كرة القدم الآسيوية، والجميع يعرف من هو العين".

