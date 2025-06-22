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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يقرر اعتماد ميزانية منفصلة لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة بعد قرار تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي.

الزمالك يعتمد ميزانية لقطاع الكرة.. ويتمسك ببقاء فتوح

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك متمسك بالإبقاء على أحمد فتوح في الموسم المقبل ولا يوجد أي صفقات تبادلية مع بيراميدز.

وأضاف: لا يوجد نية مطلقا لرحيل أحمد فتوح عن الزمالك في المرحلة المقبلة.