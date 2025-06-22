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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لديه رغبة في ضم 3 لاعبين من فاركو وهم ياسين مرعي وعمرو ناصر وأحمد شريف.

الزمالك لديه رغبة في ضم لاعبين من فاركو

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: من الوارد ضم لاعب أو اثنين منهم لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، وسوف يتم المفاضلة بين عمرو ناصر وأحمد شريف لضم واحد منهم للفريق الأبيض.

وأضاف: ياسين مرعي من العناصر المرشحة أيضا للانتقال لنادي الزمالك، رغم اقترابه من النادي الأهلي والمفاوضات المكثفة لضمه خلال الميركاتو الصيفي.