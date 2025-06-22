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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن المدرسة البرتغالية هي الأقرب لقيادة فريق الزمالك في الموسم المقبل.

الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك قريب من التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف: المدرب البرتغالي باولو بينتو يتقاضى 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد وهو مبلغ من الصعب أن يلتزم به الزمالك في الوقت الحالي، ولكن لو وافق على تخفيض راتبه من الممكن التعاقد معه.