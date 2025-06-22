نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل صدام بورتو الناري.. الأهلي يتسلح بـ3 انتصارات ودية ضد الأندية البرتغالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة ضد نظيره بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي فشل في تحقيق أي فوز في الجولتين الماضيتين بعد تعادله سلبيًا مع إنتر ميامي بالجولة الأولى، ثم الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ويتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

وسبق وتقابل الأهلي مع أندية البرتغال في 3 مواجهات سابقة ولكن على المستوى الودي، حقق خلالها الفوز جميعًا بواقع انتصارين على بنفيكا وفوز على بيلينينسيس، وستكون مباراته ضد بورتو الأولى على المستوى الرسمي بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 9 أهداف في شباك الأندية البرتغالية خلال مواجهاتهم السابقة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 3 أهداف.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية البرتغال

فوز تاريخي على بنفيكا بطل أوروبا (1963)

بدأت أولى مواجهات الأهلي ضد الأندية البرتغالية منذ أكثر من ستة عقود، حين استضاف الفريق الأحمر نادي بنفيكا البرتغالي في يونيو 1963، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي اعتُبر أحد أبرز المحطات الدولية في تاريخ الأهلي.

وكان بنفيكا حينها في أوج تألقه، قادمًا بصفته بطلًا لأوروبا مرتين متتاليتين (1961 و1962)، ويضم بين صفوفه الأسطورة إيزيبيو، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة العالمية.

وتمكّن الأهلي من تحقيق فوز تاريخي بنتيجة 3-2، أحرز خلالها بدوي عبد الفتاح هدفين، وسجّل طه إسماعيل الهدف الثالث. فيما أحرز هدفي بنفيكا كل من إيزيبيو وجوزيه أجواش.

رباعية نظيفة في شباك بيلينينسيس (2004)

في سبتمبر 2004، التقى الأهلي مع نادي بيلينينسيس البرتغالي في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة، وشهدت تفوقًا كاسحًا للفريق الأحمر بنتيجة 4 – 0 في عرض هجومي مميز شهد تسجيل الأهداف عبر كل من (أحمد شديد قناوي - محمد بركات – الكولومبي كاستيلو – النيجيري ماكي)

انتصار جديد على بنفيكا في المئوية (2007)

في يوليو 2007، عاد الأهلي ليواجه بنفيكا مجددًا، ضمن احتفالات النادي بمرور مائة عام على تأسيسه، وأقيم اللقاء على استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير، وكرر المارد الأحمر انتصاره بنتيجة 2-1.

سجّل شادي محمد الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أسامة حسني الهدف الثاني في الشوط الثاني، فيما جاء هدف بنفيكا الوحيد عبر اللاعب جواو باولو.