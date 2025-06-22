الرياضة

يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك

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يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد من العناصر المهمة في كرة القدم داخل مصر خلال السنوات الأخيرة.

يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب توفير المناخ المناسب لجون إدوارد لكي ينجح مع نادي الزمالك ويجب التفكير بشكل جيد لتدعيم الفريق بصفقات قوية وبناء فريق قادر على حصد البطولات في الموسم المقبل".

وأضاف: "الموسم المقبل لا يتحمل أى خطأ في الإعداد الجيد للفريق، ومنصب المدير الرياضي مهم للغاية ويجب أن يتكاتف الجميع داخل نادي الزمالك من أجل مصلحة الفريق".

وأوضح: "وجود مدير رياضي خطوة في طريق الهيكلة بالزمالك، وتعيين جون إدوارد كان مهم للغاية للتخطيط للفريق".

وتابع: "يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات بالكرة الأفريقية والعربية والوقت أصبح ضيق للغاية، والفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين سوبر، والموسم المقبل فارق في تاريخ مستقبل نادي الزمالك".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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