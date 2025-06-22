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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد من العناصر المهمة في كرة القدم داخل مصر خلال السنوات الأخيرة.

يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب توفير المناخ المناسب لجون إدوارد لكي ينجح مع نادي الزمالك ويجب التفكير بشكل جيد لتدعيم الفريق بصفقات قوية وبناء فريق قادر على حصد البطولات في الموسم المقبل".

وأضاف: "الموسم المقبل لا يتحمل أى خطأ في الإعداد الجيد للفريق، ومنصب المدير الرياضي مهم للغاية ويجب أن يتكاتف الجميع داخل نادي الزمالك من أجل مصلحة الفريق".

وأوضح: "وجود مدير رياضي خطوة في طريق الهيكلة بالزمالك، وتعيين جون إدوارد كان مهم للغاية للتخطيط للفريق".

وتابع: "يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات بالكرة الأفريقية والعربية والوقت أصبح ضيق للغاية، والفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين سوبر، والموسم المقبل فارق في تاريخ مستقبل نادي الزمالك".