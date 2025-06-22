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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي خطوة جيدة، مشددا على أن المجلس يسير على الطريق الصحيح وبشكل احترافي.

السيد: جون إدوارد يمتلك خبرات كبيرة في منصب المدير الرياضي

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد اختيار صائب ويمتلك خبرات كبيرة وكان يعمل في بيراميدز وفاركو ونجح معهما وأتوقع له النجاح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "أشيد لمجلس الإدارة على وضع رؤية وتخطيط مستقبلي لفريق كرة القدم وهذا الأمر كان يحتاجه النادي منذ سنوات طويلة".