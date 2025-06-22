الرياضة

السيد: جون إدوارد يمتلك خبرات كبيرة في منصب المدير الرياضي

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السيد: جون إدوارد يمتلك خبرات كبيرة في منصب المدير الرياضي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي خطوة جيدة، مشددا على أن المجلس يسير على الطريق الصحيح وبشكل احترافي.

السيد: جون إدوارد يمتلك خبرات كبيرة في منصب المدير الرياضي

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد اختيار صائب ويمتلك خبرات كبيرة وكان يعمل في بيراميدز وفاركو ونجح معهما وأتوقع له النجاح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "أشيد لمجلس الإدارة على وضع رؤية وتخطيط مستقبلي لفريق كرة القدم وهذا الأمر كان يحتاجه النادي منذ سنوات طويلة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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