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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، أن ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يدرس الدفع برباعي هجومي في مباراة بورتو.

ريبيرو يدرس الدفع برباعي هجومي في مباراة بورتو

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للنادي الأهلي يدرس الدفع بالكل فالكل في مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية أمام بورتو.

وأضاف، أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني للدفع بكل من وسام أبوعلي وبن شرقي وتريزيجيه وزيزو في خط الهجوم ومن خلفهم الثنائي اليو ديانج أو حمدي فتحي بجوار بن رمضان.

واختتم، أن ريبيرو يرى رفقة جهازه المعاون أن التحفظ في تلك المباراة لن يكون له فائدة ويضع الأهلي عينه على الفوز بالمباراة حتى وإن لم يصعد الفريق لدور الـ16 يكون قد ختم البطولة بمكسب على فريق أوروبي كبير.