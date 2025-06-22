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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك ينتظر حسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع المدرب الجديد.

الزمالك ينتظر حسم ملف الصفقات الجديدة بعد التعاقد مع المدرب الجديد

وكشف مصدر بنادي الزمالك لبرنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي لم تبرم أي صفقة جديدة إلا بعد التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر، أن هناك أكثر من لاعب معروض على لجنة التخطيط في النادي، ولكنهم قرروا تأجيل الملف حتى التعاقد مع مدير فني جديد، وعرض اللاعبين المعروضين على لجنة التخطيط ومن ثم حسم ملف التعاقدات.