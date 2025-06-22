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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أنه يجب تدعيم الفريق الأبيض بشكل جيد استعداد للموسم المقبل.

فتح الله: وجود "جون إدوارد" مهم جدًا لنجاح منظومة كرة القدم في الزمالك

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار مجلس الزمالك بتعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي صائب للغاية ووجوده أمر مهم جدا لنجاح منظومة كرة القدم في القلعة البيضاء".

وأضاف: "يجب أن يلتف الجميع داخل نادي الزمالك من أجل خدمة النادي ولمصلحة الفريق ولجنة التخطيط دورها كان مميز للغاية خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "دور المدير الرياضي هو التخطيط لفريق كرة القدم بالتنسيق مع المدير الفني وأتمنى أن يتم التعاقد مع المدرب الجديد قبل تدعيم الفريق بالصفقات".