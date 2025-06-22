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أحمد جودة - القاهرة - كثفت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي خلال الساعات الماضية من اتصالاتها مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الحالي لنادي وفاق سطيف الجزائري، من أجل بحث إمكانية توليه المهمة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الجديد.

المصري يتواصل مع نبيل الكوكي لتولي القيادة الفنية للقلعة الخضراء

ويسعي مجلس إدارة المصري لتأمين جهاز فني قوي قادر على قيادة الفريق نحو المنافسة بقوة في دوري نايل الممتاز، وتحقيق تطلعات جماهير القلعة الخضراء.

ويعد نبيل الكوكي من أبرز المدربين التونسيين في السنوات الأخيرة، حيث يمتلك سجلا تدريبيا مشرفا في عدد من الأندية التونسية والعربية، وحقق نتائج جيدة مع فريق وفاق سطيف، مما جعله هدفا لعدة أندية تبحث عن مدرب يتمتع بالخبرة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف، سواء من حيث موافقة الكوكي على العرض المصري أو استمرار المفاوضات مع بدائل أخرى مطروحة على طاولة مجلس الإدارة بقيادة كامل أبو علي.