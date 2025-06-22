نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان تحبط خطة أوراوا الياباني وتقتنص انتصار ثمين في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام نظيره أوراوا الياباني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.

وحقق الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة قوية.

أهداف المباراة

ريوما واتانابي لاعب الفريق الياباني افتتح أهداف اللقاء مع حلول الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول من المباراة ليعلن التقدم وسط صدمة إيطالية.

لاوتارو مارتينيز استطاع معادلة النتيجة لفريق ميلان في الدقيقة 78 ليعيد المباراة لنقطة البداية من جديد.

السجال استمر بين الفريقين لكن فالنتين كاربوني أطلق رصاصة الرحمة للإيطاليين بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع ليؤكد فوز فريقه.