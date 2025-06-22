الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الاستعدادات لمواصلة مشوار النجومية في كأس العالم للأندية 2025، أعلن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن القائمة الرسمية للفريق الملكي التي ستخوض مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات ضد باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامتها مساء الأحد 22 يونيو 2025 وتُقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 ناديًا من القارات الست، في نسخة استثنائية تشهد نظامًا جديدًا وعددًا أكبر من المواجهات.

«رسمياً وقبل القمة المرتقبة».. موعد مباراة الريال ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية 2025.. وغياب مبابي الحدث

شهدت قائمة ريال مدريد لموقعة باتشوكا غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب معاناته من التهاب حاد على مستوى الأمعاء، بحسب ما أكده الجهاز الطبي للفريق، ليغيب بذلك عن واحدة من أبرز المواجهات في دور المجموعات في المقابل، جاءت القائمة الملكية مدججة بالأسماء الكبيرة والمواهب الشابة، حيث ضم تشابي ألونسو 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا

أندريه لونين

خط الدفاع:

ترينت ألكساندر أرنولد

لوكاس فاسكيز

فران جارسيا

أنطونيو روديجر

ديان هويسين

يوسف

جاكوبو

راؤول أسينسيو

فورتيا

دييجو أجوادو

وسط الميدان:

جود بيلينجهام

فيدريكو فالفيردي

لوكا مودريتش

أوريلين تشواميني

أردا جولر

داني سيبايوس

تشيما

فيكتور مونوز

ماريو مارتين

خط الهجوم:

فينيسيوس جونيور

رودريجو جوس

إبراهيم دياز

جونزالو جارسيا

من المنتظر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وباتشوكا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

8:00 مساءً بتوقيت غرينيتش

وتُقام المباراة على أرضية ملعب «بنك أمريكا» بمدينة شارلوت، والذي يعد أحد الملاعب الرئيسية في البطولة الحالية.

ترتيب المجموعة الثامنة قبل اللقاء

تكتسي هذه المواجهة بأهمية كبرى للفريق الملكي، خاصة بعد نتائج الجولة الأولى، التي وضعت ضغوطًا كبيرة على جميع الفرق. ومن المتوقع أن يسعى ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث لضمان مقعده في الأدوار الإقصائية، بينما يتطلع باتشوكا لتقديم أداء مشرّف في واحدة من أصعب مواجهاته في البطولة.