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أحمد جودة - القاهرة - أكد زهير داري والد اللاعب أشرف داري، مدافع النادي الأهلي أن أنباء رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات.

والد أشرف داري: اللاعب سعيد بالتواجد في الأهلي ومع ريبييرو.. وأنباء رحيله "في الصحف المغربية فقط"

وقال زهير داري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "الحديث عن عدم اقتناع المدرب ريبيرو باللاعب أشرف داري غير صحيح، فالصحافة المغربية هي من أطلقت هذه الأنباء الخاطئة".

وأضاف: "اللاعب سعيد مع المدرب الجديد، ومع زملائه في الفريق والإدارة، وهناك حب واحترام متبادل بينهم".

وأكمل: "أشرف داري محبوب لدى جماهير الأهلي وإدارة النادي، وسوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده".

وأردف: "اللاعب قدم مباراتين بمستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، رغم التعادل في المباراة الأولى والخسارة في الثانية".

واختتم حديثه قائلًا: "لو كان هناك أمر حقيقي، لخرج عبر الصحافة المصرية، وليس المغربية لكن هنا في المغرب، هناك العديد من الصحفيين المنتمين لأندية معينة، والذين يهاجمون بعض اللاعبين المحترفين في الخارج".