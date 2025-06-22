نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير كمونة لـ «دوت الخليج الرياضي»: لا يمكن تقييم ريبيرو في الوقت الحالي.. و«بيكهام» أفضل من داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق الأهلي المصري مباراة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وذلك حين يواجه نظيره البرتغالي فريق بورتو، في إطار مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

أجرى «دوت الخليج الرياضي» حوارا صحفيًا مع لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق سمير كمونة، وذلك من أجل معرفة رأيه في مستوى الأهلي خلال الفترة الحالية، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية.

في البداية.. هل يمكن تقييم «ريبيرو» مع الأهلي بعد خوض مباراتي الجولة الأولى والثانية في كأس العالم للأندية؟

لا يمكن تقييم ريبيرو في الوقت الحالي، المدرب جاء من الدار إلى النار، البطولة ليست مقياس للحكم على المدرب، ليس من المنطق الحكم على المدرب بعد مباراتين، وتحديدا في مواجهات كبرى مثل مونديال الأندية.

ماذا عن رأيك في قرار إدارة الأهلي في التعاقد مع ريبيرو في هذا التوقيت؟

قرار الإدارة ليس صائبا، كان لا بد من تواجد المدرب الإسباني مع الفريق في ثلاث مباريات على الأقل في بطولة الدوري، قبل الدخول في مباريات كأس العالم للأندية.

هل الأهلي قادر على تخطي عقبة فريق بورتو البرتغالي في المباراة القادمة؟

بالفعل، الأهلي يستطيع تحقيق الفوز على فريق بورتو، ولكن القلق أن يحدث إتفاق بين فريق ميامي الأمريكي ونظيره بالميراس البرازيلي، وتنتهي مباراتهم بالتعادل، لكي يصعد الثنائي إلى دور الـ 16.

هل يحتاج فريق الأهلي إلى مزيد من التدعيمات خلال الفترة المقبلة على صعيد الصفقات؟

نعم، الأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر في حال رحيل اللاعب يحيى عطية الله، وكذلك يحتاج إلى ظهير أيمن، وهناك أحاديث كثيرة خلال الوقت الحالي بعدم اقتناع المدرب باللاعب أشرف داري، فمن الممكن أن يحتاج الفريق إلى لاعب مدافع.

ما هي الطريقة الأنسب للأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي في المباراة القادمة؟

الطريقة الأنسب من وجهة نظري، تواجد الثنائي جراديشار واللاعب وسام أبو علي كثنائي هجومي، والاعتماد على طريقة 4-4-2 أو من الممكن أن يعتمد على طريقة لعب 4-3-3.

من الثنائي الأفضل لبداية مباراة بورتو في مركز الجناح.. ومن يستطيع تعويض غياب اللاعب مروان عطية؟

أرى أن الثنائي الأفضل في مركز الجناح اللاعب أحمد مصطفى زيزو واللاعب محمود حسن تريزيجية، ولا بد من تواجد اليو ديانج كبديل عن غياب مروان عطية.

من اللاعب الذي يتواجد مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ولم يقدم المستوى المعهود حتى الآن في المونديال؟

بكل تأكيد اللاعب وسام أبو علي لم يقدم المستوى المعهود حتى الآن، لأنه بالفعل هداف كبير ولكن لم يظهر بالشكل المطلوب خلال مباراتي ميامي وبالميراس، وقد يكون واجهه سوء توفيق.

أيهما أفضل لبداية المباراة في مركز قلب الدفاع أشرف داري أم أحمد رمضان «بيكهام»؟

الأفضل البداية بالثنائي ياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام.

لماذا ندرت ظاهرة اللاعب «المدفعجي» في كرة القدم بالنادي الأهلي؟

التسديد من المسافات البعيدة موهبة وليس محض صدفة، وبالتأكيد يوجد في الفريق لاعبين يجيدوا التسديد من مسافات بعيدة.

ماذا تحتاج الفرق العربية لمجاراة الفرق الأوروبية.. وما هو الفريق العربي الأفضل في المونديال حتى الآن؟

نحن أمام أمر واقع، الفرق العربية لا تستطيع مجاراة الفرق الأوروبية أو فرق أمريكا الجنوبية، لأن هناك فرق إمكانيات كبير، ومن وجهة نظري فريق الهلال السعودي الأفضل حتى الآن في الوقت المونديال، لكن من الصعب الوصول إلى الدور نصف النهائي في ظل تواجد كبار أوروبا في البطولة.