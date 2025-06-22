عاجل.. مصدر بالأهلي يكشف كواليس خروج اللاعبين من المعسكر للتسوق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، كواليس خروج لاعبي النادي الأهلي من المعسكر للتسوق بعد الخسارة ضد بالميراس في كأس العالم للأندية.

مصدر بالأهلي يكشف كواليس خروج اللاعبين من المعسكر للتسوق

وأكد مصدر من الأهلي لبرنامج ستاد المحور، أن الفريق حصل على راحة من التدريبات الصباحية بأمر من ريبيرو وتم السماح لهم بالخروج من الفندق لبضع ساعات.

وأضاف المصدر، أن اللاعبين ذهبوا للتسوق وعادوا في موعدهم المحدد للفندق.

واختتم، أن ريبيرو قرر منح اللاعبين حرية التصرف خلال الساعات الأولى من اليوم ومن ثم خوض التدريبات بشكل طبيعي مساءً لذلك اللاعبين قرروا الخروج للتسوق ولا توجد أي عقوبات عليهم.