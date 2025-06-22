سيدات تنس طاولة الزمالك تفوز على الأهلي 3-1 بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السيدات لتنس الطاولة بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورة المجمعة الأولى، والتي تُقام على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

سيدات تنس طاولة الزمالك تفوز على الأهلي

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من ثلاثي الزمالك: شهد سامح، سارة عبد العزيز، ومريم يونس، حيث قدمن أداءً مميزًا ساهم في تحقيق الفوز للفريق الأبيض.

ويضم جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من أحمد صالح رئيس الجهاز، محمد السيد المدير الفني، محمد عبد العزيز وكريم رمضان مدربان مساعدان، ومحمد الخشن إداري الفريق.

ويواصل فريق السيدات عروضه القوية في البطولة، في إطار السعي نحو تحقيق اللقب.