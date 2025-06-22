نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن افتتاح أكاديميات الزمالك بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعقد غدًا الأحد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر صحفي للإعلان عن افتتاح أكاديميات نادي الزمالك لكرة القدم هناك، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب لنشر وتوسيع قاعدة الأكاديميات الخاصة بالقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.

مؤتمر صحفي للإعلان عن افتتاح أكاديميات الزمالك بالإمارات

ويقام المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق الكبرى في مدينة أبو ظبي، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وحازم إمام نجم الفريق السابق، وزياد البارودي مدير أكاديميات النادي، بالإضافة إلى أحمد غانم سلطان مدير أكاديميات الزمالك في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الأكاديميات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة أبو ظبي، على أن تشمل الخطة المستقبلية افتتاح أكاديميات أخرى في عدة مناطق داخل الإمارات خلال الفترة المقبلة.