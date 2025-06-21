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أحمد جودة - القاهرة - طالب قطاع من الجماهير السكندرية بترشيح محمد مجاهد رجل الأعمال السكندري الشهير لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري.

مجاهد يتعرض لضغوط جماهيرية للترشح لرئاسة الاتحاد السكندري

و جاء ذلك فى إطار سعى جماهير الاتحاد السكندرى للبحث عن شخصية قيادية قوية تقود النادى فى الدورة القادمة.

وأجرى عدد من أعضاء نادى الاتحاد السكندرى اتصالات مع أ أصدقاء مجاهد والمقربين منه بإقناعه بالترشح لرئاسة الاتحاد السكندرى.

وتلقى مجاهد العديد من الرسائل التى تطالبه بالترشيح.

ولم يتخد مجاهد القرار النهائي فى هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن محمد مجاهد هو رئيس مجلس إدارة شركة المتحده لرصف الطرق ويمتلك شعبية كبيرة داخل الأندية السكندرية.