الأهلي يُنهي ملف الراحلين ويبدأ في إعادة ترتيب صفوفه بعد مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي المصري بشكل نهائي ملف اللاعبين المقرر رحيلهم عن صفوف الفريق، وذلك استنادًا إلى تقييمات فنية دقيقة، شملت تقارير سابقة أعدها المدرب المؤقت السابق عماد النحاس، بالإضافة إلى الرؤية الحالية للمدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو.

ويشارك الأهلي حاليًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ثم تلقى خسارة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي. ويستعد الفريق لخوض مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، في مواجهة قد تحدد مستقبل عدة لاعبين داخل الفريق.

الأهلي يُنهي ملف الراحلين بعد مونديال الأندية

كشف مصدر مسؤول داخل النادي، أن مباراة بورتو المرتقبة ستكون المحطة الأخيرة للظهير المغربي يحيى عطية الله بقميص الأهلي.

وأوضح المصدر أن النادي لن يُفعّل بند شراء اللاعب المعار من نادي سوتشي الروسي، قبل الموعد النهائي المحدد في 1 يوليو، مما يعني عودته إلى فريقه الأصلي بعد انتهاء فترة إعارته التي استمرت لمدة عام.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن الأهلي لن يتقدم بطلب لتمديد إعارة لاعب الوسط الدولي حمدي فتحي، والذي سيعود إلى ناديه الوكرة القطري بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

وفي إطار سياسة إعادة الهيكلة والتوازن داخل صفوف الفريق، تخطط إدارة الأهلي لتسويق اللاعب الشاب سمير محمد، من أجل إعارته أو بيعه بشكل نهائي لاكتساب مزيد من الخبرات. كما وافق النادي رسميًا على انتقال اللاعب كريم نيدفيد إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي.

وفي خطوة مماثلة، منح الأهلي الضوء الأخضر لإعارة كل من عمر الساعي ورضا سليم، اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل منحهما فرصة المشاركة بشكل منتظم خارج أسوار القلعة الحمراء.