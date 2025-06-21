تالرياض - كتبت رنا صلاح - تجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان الإيطالي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

inter vs urawa reds: معلق مباراة الإنتر ضد اوراوا اليوم في كأس العالم للأندية 2025

المباراة تأتي في توقيت حساس لكلا الفريقين، إذ يسعى إنتر ميلان لتحقيق أول فوز له بعد تعادله في مستهل مشواره أمام مونتيري المكسيكي بهدف لمثله، فيما يتطلع أوراوا إلى تعويض خسارته أمام ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتشهد المجموعة الخامسة منافسة قوية، حيث يتصدر ريفر بليت الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يمتلك مونتيري وإنتر نقطة واحدة، ويقبع أوراوا في ذيل المجموعة بلا أي نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر وأوراوا

موعد مباراة إنتر ميلان وأوراوا

تقام المباراة مساء اليوم السبت 21 يونيو، في توقيت:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر وأوراوا

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة DAZN البريطانية، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025، مع إتاحة البث بشكل مجاني لهذه المواجهة.

معلق المباراة

أسندت مهمة التعليق الصوتي للمباراة إلى المعلق الرياضي حماد العنزي، الذي سيصاحب المشاهدين بتعليق مباشر على أحداث المواجهة.