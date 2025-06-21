الرياض - كتبت رنا صلاح - تتواصل منافسات كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة لعام 2025، حيث يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي بنظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، وذلك مساء اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من يونيو.

Inter Milan vs Urawa: تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أوراوا اليوم في كأس العالم للأندية

تُقام المباراة على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة

تنفرد شبكة قنوات دي إيه زد إن بحقوق البث الحصري لمباريات البطولة، ما يعني أن المشاهدين سيتمكنون من متابعة اللقاء من خلالها، مع توقعات بظهور المباراة عبر قنوات أوروبية مفتوحة تبث على أقمار صناعية مثل أسترا وهوتبيرد، خاصة في الدول التي تتيح مباريات البطولة للجمهور بشكل مجاني.

موقف إنتر ميلان قبل اللقاء

يسعى إنتر ميلان إلى تحقيق أول فوز له في البطولة بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة هدف لكل فريق. ويدرك الفريق الإيطالي أهمية الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز فرصه في التأهل وتفادي الدخول في حسابات معقدة في الجولة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية عودة المهاجم الفرنسي ماركوس تورام لقيادة الهجوم، بعد مشاركته كبديل في اللقاء الأول بسبب عدم الجاهزية البدنية الكاملة.

أوراوا في وضع صعب

في الجهة المقابلة، يدخل فريق أوراوا اللقاء بعد خسارة ثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام ريفر بليت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما جعله في المركز الأخير بالمجموعة.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة الفرصة الأخيرة للفريق الياباني للبقاء في المنافسة، حيث إن الخسارة تعني مغادرته البطولة رسميًا.

مواجهة لا تقبل القسمة

تاريخ أوراوا أمام الفرق الأوروبية لا يصب في مصلحته، حيث سبق له الخسارة أمام ميلان في نسخة عام 2007، وأمام مانشستر سيتي في نسخة عام 2023، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته أمام بطل أوروبا لعام 2023.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية هذا العام تُقام بنظام جديد يضم 32 فريقًا، يتأهل من كل مجموعة فريقان إلى دور الستة عشر، ثم تبدأ الأدوار الإقصائية حتى النهائي المقرر إقامته في الثالث عشر من يوليو المقبل.