نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات الأهلي ضد كبار أوروبا في مونديال للأندية.. سجل بلا انتصارات وفرصة للتصحيح أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الختامية في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 أمام نظيره بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، في لقاء حاسم يُحدد مصير الفريق في البطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل الأهلي المباراة بطموح تحقيق انتصار أول في النسخة الحالية، بعد أن اكتفى بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، ثم خسارة بثنائية نظيفة أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، ليتذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة.

مواجهة أوروبية ثالثة في سجل الأهلي الرسمي

مباراة بورتو القادمة تمثل محطة تاريخية جديدة للأهلي، إذ ستكون ثالث مواجهة رسمية أمام نادٍ أوروبي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، بعدما التقى مرتين مع عمالقة القارة العجوز.

في نسخة 2020 التي استضافتها قطر، واجه الأهلي بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي المونديال، وقدم أداءً دفاعيًا منظمًا، لكنه خسر بهدفين دون رد أمام الفريق الذي تُوّج لاحقًا بلقب البطولة.

أما في نسخة 2022 التي أقيمت في المغرب، فقد اصطدم الأهلي بـ ريال مدريد الإسباني، وانهزم بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت تسجيل علي معلول لهدف الفريق الوحيد من ركلة جزاء.

وبذلك، يملك الأهلي سجلًا رسميًا أمام الأندية الأوروبية في البطولة يتكوّن من مباراتين – خسارتين – هدف واحد مُسجَّل، وتُعد مواجهة بورتو فرصة لكسر هذه العقدة وتحقيق أول نتيجة إيجابية أمام أحد ممثلي أوروبا في المحافل العالمية الرسمية.