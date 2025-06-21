نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وينطلق مران الأهلي الجماعي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء القادم بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.