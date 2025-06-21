نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يدخل بقوة سباق التعاقد مع رودريجو وسط منافسة من مانشستر سيتي وتشدد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي آرسنال الإنجليزي تحركاته المكثفة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بلاعب جناح أيسر قادر على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، وذلك في ظل التذبذب الملحوظ في مستوى الثنائي الحالي لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي خلال الموسم المنصرم.

اهتمام متجدد بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي آرسنال أبدى اهتمامًا جادًا واستثنائيًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو غويس، لاعب ريال مدريد، الذي أصبح محور اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى في مقدمتها مانشستر سيتي، إلا أن الجدية الكبيرة التي يُبديها "المدفعجية" تجعلهم الطرف الأقرب للحصول على خدمات اللاعب في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد لا تمانع في رحيل رودريجو هذا الصيف، خاصة في ظل التوجه الجديد للنادي نحو تدعيم صفوفه بمواهب شابة ونجوم أكثر جاهزية، ومع الازدحام الكبير في خط الهجوم بعد ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي رسميًا، إلى جانب وجود فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

إلا أن النادي الملكي يضع شروطًا مالية صارمة لأي صفقة محتملة تتعلق باللاعب، نظرًا لأن عقده ما يزال ساريًا حتى عام 2028، ويحتوي على شرط جزائي ضخم تبلغ قيمته مليار يورو، وهو ما يعكس مدى تمسك النادي بالمقابل المالي العالي في حال وافق على التخلي عن خدمات اللاعب.

الخلاف المالي بين العرض الإنجليزي والمطالب الإسبانية

وعلى الرغم من رغبة آرسنال الملحة في التعاقد مع رودريجو، إلا أن العرض الذي يجهزه النادي اللندني، والذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو، لم يُرضِ إدارة ريال مدريد، التي ترى أن هذا الرقم لا يعكس القيمة السوقية أو التسويقية للنجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة أن الريال لن يُناقش أي عرض يقل عن 100 مليون يورو، معتبرًا أن هذا هو الحد الأدنى للتفاوض، رغم التراجع النسبي في مستوى اللاعب خلال الموسم الأخير، مما أدى إلى انخفاض تقييمه السوقي من 110 مليون يورو إلى 90 مليون يورو.