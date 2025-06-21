برشلونة يسابق الزمن لخطف موهبة كوبنهاجن قبل مرسيليا.. ومخاطر طبية من الصفقة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته الجادة والحثيثة للتفوق على أولمبيك مرسيليا الفرنسي في سباق التعاقد مع الجناح السويدي الواعد روني بردجي، في صفقة توصف بأنها تحمل العديد من التحديات والمخاطر الصحية والمالية.

برشلونة يسابق الزمن لخطف موهبة كوبنهاجن

يبلغ روني بردجي من العمر 19 عامًا، وبرز اسمه كأحد أبرز المواهب في القارة الأوروبية خلال المواسم الماضية، بعد تألقه اللافت بقميص نادي كوبنهاجن الدنماركي، حيث نشأ وتدرّب هناك. إلا أن مسيرته الواعدة شهدت توقفًا اضطراريًا عقب تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، مما جعل مستقبله محل تساؤل لدى العديد من الأندية الكبرى.

ومع اقتراب تعافيه الكامل، قرر وكيل أعمال اللاعب التحرك سريعًا، ووصل بالفعل إلى مطار إل برات الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة برشلونة، حاملًا معه التقارير الطبية الحديثة وصور الأشعة السينية التي تُظهر تقدم اللاعب في مرحلة الشفاء، والتي سيتم عرضها على الطاقم الطبي لنادي برشلونة من أجل التقييم الفني النهائي.

عودة اهتمام برشلونة وسباق جديد مع مرسيليا

وبحسب صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية، فقد أعاد نادي برشلونة فتح ملف اللاعب بعد أن سبق له إبداء اهتمامه به قبل نحو عامين. ومع تجدد الحاجة لتعزيز خط الهجوم، عاد الفريق الكتالوني إلى الصورة بقوة في الوقت الذي يحاول فيه مرسيليا هو الآخر تأمين توقيع اللاعب هذا الصيف.

ويقف في مقدمة الجهات الساعية لإتمام الصفقة داخل النادي الكتالوني كل من المدير الرياضي ديكو، والنجم السابق بوجان كركيتش، إلى جانب أليخاندرو إتشيفاريا، حيث يعمل هذا الثلاثي كدائرة قريبة من اللاعب، تسعى جاهدة إلى تسهيل عملية التعاقد وإقناعه بمشروع برشلونة المستقبلي.