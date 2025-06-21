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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري بقيادة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادي تشكيل لجنة الكرة بالنادي.

تشكيل لجنة الكرة بالاتحاد السكندري

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادي مع محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وضمت اللجنة كلا من: سيد كروان، عيد أحمد، يوسف حمدى أعضاء بالإضافة إيهاب جابر مقررًا للجنة.

وطلب محمد سلامه من جماهير النادي مسانده الفريق مؤكدًا على أن الاتحاد السكندرى ليس مجرد نادى بل كيان يجمع السكندريين.

وأكد محمد عمر أن أعضاء اللجنة سيعملوا كمتطوعين مؤكدًا على انهم من أبناء النادى ولبوا النداء حين احتاجهم النادى.