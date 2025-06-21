نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهندس محمد أبو مدرة يقترب من رئاسة نادي أبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت يوم الجمعة 20 يونيو 2025 مرحلة فحص القوائم الأولية للمرشحين والناخبين في انتخابات رئاسة نادي أبها، والتي تستمر حتى الثلاثاء 24 يونيو الجاري، وسط ترقب جماهيري واسع لمستقبل النادي، بعد سنوات من التحديات على مختلف الأصعدة.

وتصدر المشهد الانتخابي رجل الأعمال والمهندس البارز محمد أبو مدرة، الذي أعلن ترشحه رسميًا لرئاسة النادي إلى جانب كل من الأستاذ سعد حامد والدكتور أحمد الشهري، وفق ما أعلنه حساب “منبر أبها” على منصة “إكس”.

ويحظى المهندس أبو مدرة بدعم كبير من قطاعات واسعة داخل وخارج النادي، نظرًا لما يتمتع به من خبرات استثمارية، وعلاقات محلية وخليجية واسعة، وسمعة مرموقة في أوساط رجال الأعمال. ويصفه مؤيدوه بأنه “رئيس خارج الدائرة الكلاسيكية المعتادة”، في إشارة إلى نيته كسر النمط الإداري السابق وتقديم رؤية تطويرية حديثة.

وتشير الحملة الإعلامية المرافقة لترشيح أبو مدرة إلى أنه رجل لا يرضى إلا بالفوز الساحق، ويمتلك شخصية قوية، ويؤمن بعودة النادي إلى دوري المحترفين من خلال مشروع شامل يستقطب الكفاءات الفنية والإدارية، ويعيد الهيبة لفريق أبها.

وفي تصريح نشر ضمن الحملة، أشار أحد الداعمين إلى أن المهندس محمد “يمتلك قدرة على التواصل الفعال مع المجتمع والجمهور، ويحظى باحترام واسع، ويملك فكرًا متجددًا”، معتبرًا أن فرصته قوية في إحداث نقلة نوعية في مسار النادي خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن نادي أبها مر بفترة من عدم الاستقرار الفني والإداري، مما جعل جماهيره تتطلع إلى قيادة جديدة تمتلك رؤية مختلفة وطموحًا يتجاوز الواقع الراهن. وتُعد هذه الانتخابات بمثابة منعطف حاسم في تاريخ النادي، وقد تشكل بداية لمرحلة استقرار وتطور حقيقية.

تبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة، حيث من المنتظر أن تتضح خلالها ملامح المنافسة واتجاهات الأصوات، في انتظار الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين وموعد التصويت.