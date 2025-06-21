فريق اتحاد الساحل بطلا لكأس السوبر بنادي قريات

تُوّج فريق اتحاد الساحل بلقب كأس السوبر بنادي قريات، بعدما خطف انتصاراً ثميناً على حساب حامل الثنائية فريق دغمر بهدف نظيف في مباراة مثيرة وحافلة بالندية أقيمت مساء امس الأول وذلك تحت رعاية الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي بحضور محمد بن خلفان المشرفي رئيس مجلس ادارة نادي قريات ورؤساء الفرق الاهلية التابعة لنادي قريات، وجاء هدف الحسم بتوقيع اللاعب مشعل المجيزي في شوط المباراة الثاني ليشعل المدرجات، ويمنح فريقه اللقب وسط أجواء جماهيرية استثنائية رسمت لوحة من الحماس والإثارة وقد شهدت المباراة منذ انطلاقتها منافسة قوية تبادل الفريقان السيطرة والفرص في مواجهة عكست مستوىً عالٍ من التنافس.

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