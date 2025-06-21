بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: «تصوير : سالم الهطالي» توج فريق العقير ببطولة الصحراء الثامنة لقدامى لاعبي بهلاء بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الصحراء (بطل النسخة الماضية ومنظم البطولة) بركلات الترجيح 4/‏3 بعد أن انتهت أشواط المباراة الأصلية بالتعادل السلبي بدون أهداف، أقيمت المباراة النهائية تحت رعاية ساعد بن سعيد اليحيائي وبعد انتهاء المباراة قام راعي المناسبة بتسليم كأس البطولة لفريق العقير مع الميداليات الذهبية وكأس المركز الثاني والميداليات الفضية لفريق الصحراء، وفي الجوائز الفردية تم تكريم الحارس يوسف القصابي بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة من فريق الصحراء ونال اللاعب جلال العبري من فريق الصحراء جائزة أفضل لاعب فيما فاز بجائزة هداف البطولة اللاعب عادل المعني من فريق العقير ( برصيد 3 أهداف ) وتم تكريم الشركات الداعمة والراعية للبطولة ولجنة الحكام واللجنة المنظمة وقدم رئيس فريق الصحراء هدية تذكارية لراعي الحفل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتويج فريق العقير ببطولة قدامى لاعبي بهلاء لكرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.