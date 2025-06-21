فريق الشعب يتوج ببطولة النخبة بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: توج فريق الشعب بطلا لمنافسات بطولة النخبة لكرة القدم بنادي السلام في نسختها الاولى للفرق الاهلية - وجاء تتويج فريق الشعب بعد تغلبه على فريق أبوبقرة بهدف مقابل لا شيء في مباراة ممتعة ومثيرة في أحداثها والتي أقيمت بملعب نادي السلام (فرع لوى). رعى حفل ختام البطولة سعادة سيف بن خالد بن سيف الريسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى وبحضور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس مجلس ادارة نادي السلام ورؤساء الفرق الأهلية بالولايتين وعودة لمجريات المباراة التي جاءت متوسطة المستوى من الفريقين سادتها الندية والحماس، تبادل فيها الفريقان الهجمات منذ بداية اللقاء، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن خالد الجابري من إحراز هدف المباراة الوحيد لفريق الشعب من كرة زاحفة لعبها على يمين حارس فريق ابوبقرة، لتنتهي المباراة بفوز فريق الشعب بنتيجة 1/‏صفر ويتوج بطلا لبطولة النخبة في نسختها الأولى وفي الختام قام سعادة سيف بن خالد الريسي راعي المناسبة بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الشعب والفضية لفريق أبوبقرة وتم تكربم اللاعبين المتميزين في البطولة حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب خليفة بن عبدالله المطروشي لاعب فريق مرير المطاريش وجائزة أفضل حارس مرمى كانت من نصيب اللاعب خليفة بن حمدان المعمري حارس فريق الشعب وفاز بجائزة هداف البطولة اللاعب علي بن عبدالله المجيني برصيد (5) اهداف لاعب فريق الطريف كما تم تكربم الحكام واللجان الداعمة وكل من أسهم في انجاح البطولة.

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