ميامي ـ العمانية :تأهل فريق بايرن ميونيخ إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزًا صعبًا 2-1 على بوكا جونيورز ومنح هاري كين فريقه بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، التقدم في وقت مبكر من المباراة ثم أدرك ميجيل ميرينتيل التعادل لبوكا قبل أن يسجل مايكل أوليس هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليصعد بايرن إلى صدارة المجموعة الثالثة بمجموع ست نقاط متقدمًا على بنفيكا بنقطتين. ولدى بوكا نقطة واحدة ولا يزال يحظى بفرصة للمنافسة على الصعود للدور المقبل إذ يواجه أوكلاند سيتي في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بينما سيواجه بايرن فريق بنفيكا.

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