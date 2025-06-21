نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مصريين في نصف نهائي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالبرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح 8 مصريين في التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA، والمقامة في مدينة ساوباولو البرازيل خلال من 15 إلى 23 يونيو الجاري.

ويواجه اللاعب محمد مصطفى نظيره جيليدين لاعب منتخب كازخستان في دور قبل النهائي لوزن 120 كجم، كما يلاقي اللاعب باسل محمد سبيتجين لاعب منتخب كازخستان في وزن 57 كجم.

كما يواجه اللاعب أحمد سامي نظيره كال أو لاعب منتخب بنين في وزن 102 كجم، وفي الدور ذاته تلاقي اللاعبة روان ياسر اللاعبة واينكودب لاعبة منتخب بنين في وزن تحت 72 كجم، كما تلاقي داليا إبراهيم اللاعبة آمال لاعبة منتخب الجزائر في وزن تحت 47 كجم.

وتلتقي اللاعبة عبير حسن، اللاعبة ابوسيلاا فيرجارا لاعبة منتخب بيرو في وزن تحت 52 كجم، وتلاقي اللاعبة حبيبة محمد اللاعبة جونذليز لاعبة منتخب المكسيك في وزن تحت 70 كجم، كما يواجه اللاعب إسماعيل عواد اللاعب بويكيتب لاعب منتخب سورينام في وزن 70 كجم.

ويترأس بعثة الفراعنة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA محمود سعيد وكابتم رمضان نعمان مدرب للمنتخب.