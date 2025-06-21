نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ريفر بليت يكشف كواليس مفاوضاته مع كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمفاوضات غير الرسمية التي جرت بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في محاولة لاستقطابه إلى صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويأتي هذا الكشف في ظل اقتراب عقد رونالدو من نهايته مع نادي النصر، حيث ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، وسط أنباء عن تلقيه عدة عروض من أندية مشاركة في مونديال الأندية، من بينها أندية من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

ويتواجد ريفر بليت في المجموعة الخامسة من البطولة، إلى جانب إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، وأوراوا رد دايموندز الياباني.

جاياردو: "طلبت من رونالدو الانضمام إلينا"

وفي تصريحاته لشبكة ESPN، أوضح جاياردو: "تواصلت مع كريستيانو رونالدو عبر صديق مشترك بيننا. عرضت عليه فكرة الانضمام إلى ريفر بليت للمشاركة معنا في كأس العالم للأندية، وقلت له إنها بطولة صُممت خصيصًا للاعبين مثله، بعد الإرث الكبير الذي تركه في تاريخ كرة القدم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "رونالدو قدّر الاقتراح وأبدى اهتمامًا بالفكرة. شعر بالتكريم وأخذ بعض الوقت للتفكير فيها، لكنه في النهاية فضّل التركيز على الاستعداد للموسم المقبل، وهو ما احترمناه تمامًا".

وكشف جاياردو أن الحديث مع رونالدو لم يكن رسميًا، بل جاء في إطار ودّي وغير معلن، مؤكدًا أن السرية كانت ستحيط بالموضوع لولا أن رونالدو نفسه ألمح إلى الأمر، حيث قال: "المحادثة كانت خاصة للغاية، ولم تكن لتُكشف، كما هو الحال في الكثير من الأمور المشابهة، لكن ما جعلها تظهر إلى العلن هو أن رونالدو نفسه أثارها في وقت لاحق".

رونالدو يؤكد تلقيه عرضًا من نادٍ أرجنتيني

وكان كريستيانو رونالدو قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة في كأس العالم للأندية من أحد الأندية الأرجنتينية، دون أن يُفصح عن هوية النادي، وهو ما أكده جاياردو اليوم بكشفه تفاصيل المحادثة التي جمعت بينهما.