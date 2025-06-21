محمود عاشور حكمًا لتقنية الـ "VAR" في مباراة مانشستر سيتي والعين بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيار الحكم الدولي المصري محمود عاشور للمشاركة ضمن طاقم التحكيم الخاص بمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمود عاشور حكمًا لتقنية الـ "VAR" في مباراة مانشستر سيتي والعين

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الحكم محمود عاشور مهمة تولي مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال اللقاء المرتقب بين السيتي والعين، الذي يُعد أحد أبرز مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العالمية.

موعد مباراة مانشستر سيتي والعين

من المقرر أن يُقام اللقاء يوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، على أرضية الملاعب الأمريكية المستضيفة للبطولة، في توقيت مبكر من اليوم:

الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 05:00 فجرًا بتوقيت الإمارات