نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشباب يحقق فوزًا دراماتيكيًا على إسبانيا ويتصدر مجموعته في مونديال اليد تحت 21 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد انتصارًا مثيرًا ومهمًا على نظيره الإسباني، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 21 عامًا، والمقامة حاليًا في بولندا.

منتخب مصر للشباب يحقق فوزًا دراماتيكيًا على إسبانيا

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، حيث تمكن شباب "الفراعنة" من حسم اللقاء بنتيجة 30-29، بعد تسجيل هدف قاتل في الثواني الأخيرة، ليواصل المنتخب المصري سلسلة انتصاراته في البطولة ويحقق الفوز الثالث على التوالي.

وبهذا الانتصار، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ومُعلنًا تأهله رسميًا إلى الدور الرئيسي من البطولة.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

الجولة الأولى: فوز على السعودية بنتيجة 35-30

الجولة الثانية: انتصار على البحرين بنتيجة 28-19

الجولة الثالثة: تفوق مثير على إسبانيا بنتيجة 30-29

رغم خسارته أمام مصر، نجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد أن جمع 4 نقاط من فوزين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

ومن المنتظر أن ينضم كل من منتخب مصر وإسبانيا إلى المنتخبين المتأهلين من المجموعة السابعة، لتُشكل مجموعة جديدة خلال المرحلة القادمة من البطولة ضمن الدور الرئيسي، حيث تبدأ مرحلة أكثر تنافسًا بين نخبة المنتخبات الشابة.