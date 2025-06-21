نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يضع الرتوش الأخيرة لضم صخرة دفاع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى باير ليفركوزن لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيل مدافعه الألماني جوناثان تاه عن صفوفه بشكل رسمي إلى بايرن ميونخ.

كوانساه يقترب من الانتقال إلى باير ليفركوزن

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم السبت، فإن جاريل كوانساه مدافع ليفربول منح ليفركوزن الضوء الأخضر للتفاوض مع ناديه الريدز، بعدما أتم اتفاقه مع النادي الألماني على كافة الأمور الشخصية والتعاقدية.

وأضافت التقارير، أن ليفركوزن أتم اتفاقه مع كوانساه على الانضمام إلى صفوف النادي الألماني لمدة 6 مواسم وتحديدًا حتى يونيو 2031.

وأشارت التقارير، إلى أن ليفركوزن بات قريبًا جدا من كوانساه، بعدما قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع ليفربول، وتبقى فقط مناقشة بعض البنود الخاصة بالامتيازات والإضافات في التعاقد.

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية، ستكلف صفقة انتقال المدافع جاريل كوانساه خزينة ليفركوزن نحو 30 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يصل المدافع الإنجليزي خلال الأيام القادمة إلى ألمانيا، للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى النادي الألماني.

ولم يشارك المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا مع ليفربول هذا الموسم كثيرًا بسبب الإصابة التي لحقت به، حيث خاض 25 مباراة مع الريدز بكافة المسابقات، لم يسجل أو يصنع أي تمريرة حاسمة.