نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيبة عصام لاعبة الأهلي على رادار مسار لدعم الفريق قبل تصفيات شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت اللاعبة حبيبة عصام دائرة اهتمامات نادي مسار، بطل الدوري المصري للسيدات لآخر موسمين، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن وجود خلافات بينها وبين الجهازين الفني والإداري بالنادي الأهلي.

حبيبة عصام لاعبة الأهلي على رادار مسار

وتُعد حبيبة عصام من أبرز نجمات الكرة النسائية في مصر، ويمثل انضمامها المحتمل لنادي مسار دفعة قوية للفريق، خاصة مع اقتراب موعد التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ويستعد نادي مسار حاليًا للمشاركة في كأس العرب للسيدات، بالإضافة إلى تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا، وتهدف إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبات لضمان المنافسة بقوة على جميع الألقاب التي يشارك فيها.

حبيبة عصام المُلقبة بـ "بيبو" تُعد من أغلى الصفقات في البطولة، إذ تعاقد معها الأهلي الصيف الماضي قادمة من صفوف نادي وادي دجلة في صفقة كبدت خزائن القلعة الحمراء قرابة المليون جنيه لمدة 3 سنوات.