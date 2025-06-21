الأهلي يوضح موقف أحمد عبد القادر من الانتقال إلى الزمالك ويعلق على مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - تفاعلت إدارة النادي الأهلي مع الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انتقال اللاعب أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الزمالك مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، مؤكدين أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

الأهلي يوضح موقف أحمد عبد القادر من الانتقال إلى الزمالك

وصرّح مصدر مسؤول داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن الحديث عن انتقال عبد القادر إلى الزمالك عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع الأهلي يمتد لموسم إضافي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي قطر القطري.

وكشف المصدر ذاته أن اللاعب كان من المفترض أن يكون حاضرًا ضمن قائمة بعثة الفريق المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية، إلا أن تعرضه لإصابة قوية حال دون مشاركته والسفر مع الفريق.

وأوضح المسؤول أن النادي الأهلي لا يمانع رحيل أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شريطة تلقيه عرضًا ماليًا مناسبًا ومغريًا يتوافق مع القيمة الفنية والتسويقية للاعب.

وفي الوقت نفسه، شدد المصدر على أن عبد القادر سيبقى ضمن صفوف القلعة الحمراء في حال عدم وصول عروض ترقى إلى المستوى المطلوب من الناحية المالية، مشيرًا إلى أن كل الأمور تبقى مرهونة بالمفاوضات والعروض الرسمية.