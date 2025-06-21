البرازيل تطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت البرازيل رسميًا عن رغبتها في استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للرجال عام 2029، في خطوة قد تعيد البطولة العالمية إلى أحضان أحد أعظم معاقل كرة القدم.

وبحسب شبكة «The Athletic»، جاء في بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أن رئيسه المنتخب حديثًا، سامي شود، عقد اجتماعًا يوم الجمعة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، جرت خلاله مناقشة الفكرة بشكل أولي.

وتُقام كأس العالم للأندية حاليًا في الولايات المتحدة، وكانت تقارير قد أشارت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن «فيفا» يدرس فكرة استمرار تنظيم البطولة في نفس الدولة خلال النسخة المقبلة بعد 4 سنوات.

وفي السياق ذاته، صرّح جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد في يونيو (حزيران) 2023، بأن بلاده تدرس التقدم بملف استضافة نسخة 2029، كما نقلت تقارير أفريقية عن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، رغبته في استضافة البطولة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لتكون بمثابة بروفة تنظيمية قبل استضافة الثلاثي المشتركة لكأس العالم 2030.

وقال شود، عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة البرازيلي: «كل شيء بدأ بمحادثة تمهيدية. تحدثت عن أهدافي كرئيس للاتحاد وأوضحت أننا نريد أن نكون أقرب إلى (فيفا). أثنيت على جودة الحدث والمستوى الذي تقدمه الأندية البرازيلية، وأعلنت عن استعداد البلاد لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية».

وأضاف: «الرئيس جياني إنفانتينو كان سعيدًا للغاية بالفكرة، وقال إنها ممكنة تمامًا. الآن سنبدأ العمل من أجل تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. سيكون هدفًا كبيرًا لنا».

وأوضح الاتحاد البرازيلي أن الاجتماع جرى على هامش قمة «فيفا» التنفيذية لكرة القدم 2025، التي استضافتها مدينة ميامي الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أن شود تولى رئاسة الاتحاد البرازيلي في مايو (أيار) الماضي، خلفًا لإدنالدو رودريغيز الذي تم عزله من منصبه بقرار قضائي.

وتحضر البرازيل في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية بأربعة ممثلين من أصل 6 أندية من قارة أميركا الجنوبية، هي: بالميراس، وفلامنغو، وفلومينينسي وبوتافوغو، بصفتهم أبطال كوبا ليبرتادوريس بين عامي 2021 و2025.

يُذكر أن الدوري البرازيلي يُقام عادة بين شهري مارس (آذار) وديسمبر، إلا أنه توقف لمدة شهر كامل لإفساح المجال أمام إقامة كأس العالم للأندية.